الأمم المتحدة لا تستطيع تأكيد صحة الاتهامات الأوكرانية لروسيا بشأن الحبوب

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن الأمم المتحدة لا تستطيع تأكيد صحة اتهامات أوكرانيا لروسيا "بنهب الحبوب الأوكرانية".

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نحن على اتصال بمكتب برنامج الأغذية العالمي، وهم لم يؤكدوا صحة تلك الاتهامات".

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يذكر أن روسيا رفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية لها في أزمة الغذاء، وأكدت استعدادها لضمان مرور سفن الحبوب الأوكرانية في حال قامت أوكرانيا بإزالة الألغام من الموانئ.

وأشارت أيضا إلى إمكانية تصدير الحبوب عبر ميناءي ماريوبول وبيرديانسك الخاضعين للسيطرة الروسية وعبر أراضي بيلاروس.

المصدر: نوفوستي