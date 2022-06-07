زيلينسكي يعترف بتفوق روسيا العسكري في القتال

اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتفوق روسيا على بلاده بالسلاح والمعدات العسكرية التي تستخدمها في القتال.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا غير قادرة على الهجوم نظرا لهذا الواقع.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق من اليوم الثلاثاء تحرير مدينة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية.

وبلغت حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 190 طائرة أوكرانية، و129 مروحية، و1139 طائرة بدون طيار، و333 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3443 دبابة ومدرعة، و478 راجمة صواريخ.

المصدر: RT