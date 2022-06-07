السفير الروسي في بلغراد: الصرب غاضبون من تعطيل زيارة لافروف

أعلن السفير الروسي لدى بلغراد، ألكسندر بوتسان خارتشينكو أن سكان صربيا عبروا عن غضبهم من إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى بلادهم على خلفية تصرفات الغرب.

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وقال السفير، اليوم الثلاثاء، لقناة "روسيا-24": "لا يمكنكم تصور مدى الغضب الذي عبر عنه المجتمع الصربي بسبب تصرفات الغرب. كانوا يتوقعون زيارة سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف)، فهو محبوب ويتمتع بشعبية كبيرة وموثوق به في صربيا. وكانوا يعدون له استقبالا رائعا ويجرون استعدادات لفعاليات لدعم روسيا وقيادتها".

وأبلغ السفير بوتسان خارتشينكو، أمس الاثنثن، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى بلغراد المخطط إجراؤها في 6 و7 يونيو الجاري وقدم له الوثائق التي تؤكد أسباب إلغاء الزيارة.

ونشرت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي" الصربية أمس الاثنين صورا لقرارات وزارات الخارجية لكل من بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود حول حظر تحليق الطائرة الحكومية الروسية عبر أجوائها. من جهته وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، الوضع حول زيارته هذه بأنه شائن لا يمكن تصوره.

المصدر: نوفوستي