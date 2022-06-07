دونيتسك تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الأخير

أفادت شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية بأن قوات الجمهورية قضت خلال الساعات الـ24 الماضية على 30 عسكريا ودمرت دبابتين ومركبة مشاة قتالية و3 نقاط لإطلاق النار في منطقة مدينة أفدييفكا.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة قام عسكريو جمهورية دونيتسك الشعبية بالتعاون مع القوات الروسية بتدمير دبابتين ومركبة مشاة قتالية بالإضافة إلى القضاء على نحو 30 عسكريا. كما أسفر القصف عن تدمير 3 نقاط لإطلاق النار في منطقة مدينة أفدييفكا".

وتقع مدينة أفدييفكا شمالي مدينة دونيتسك. ومنذ عام 2014 تعتبر المدينة واقعة بالقرب من الجبهة وهي تخضع حاليا للسلطات الأوكرانية. وتسمح المواقع حول أفدييفكا بالسيطرة على الضواحي الشمالية لمدينتي دونيتسك وياسينوفاتايا وكذلك الضواحي الجنوبية لمدينة غورلوفكا. ويقع في هذه المدينة مصنع أفدييفكا لفحم الكوك، وهو أحد أكبر المصانع من هذا النوع في أوروبا.

المصدر: نوفوستي