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قوات دونيتسك: القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

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قوات دونيتسك: القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
Sputnik
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أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية فقدت على مدار اليوم الماضي ما يصل إلى 40 عسكريا بالإضافة إلى المعدات، كما تم تدمير نقطتي إطلاق نار قرب مستوطنة غيورغيفكا.

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وجاء في بيان صدر عن قوات دونيتسك ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال اليوم الأخير قام عسكريو جمهورية دونيتسك الشعبية بالتعاون مع القوات الروسية بالقضاء على دبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وما يصل إلى 40 عسكريا".

وأضاف البيان: "أدت الضربة القوية إلى تدمير نقطتي إطلاق نار للعدو كانت تقع في منطقة مستوطنة غيورغيفكا".

المصدر: نوفوستي

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