أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية فقدت على مدار اليوم الماضي ما يصل إلى 40 عسكريا بالإضافة إلى المعدات، كما تم تدمير نقطتي إطلاق نار قرب مستوطنة غيورغيفكا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن قوات دونيتسك ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال اليوم الأخير قام عسكريو جمهورية دونيتسك الشعبية بالتعاون مع القوات الروسية بالقضاء على دبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وما يصل إلى 40 عسكريا".

وأضاف البيان: "أدت الضربة القوية إلى تدمير نقطتي إطلاق نار للعدو كانت تقع في منطقة مستوطنة غيورغيفكا".

المصدر: نوفوستي