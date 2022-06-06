بلينكن يتهم روسيا بالابتزاز في أزمة الغذاء

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، روسيا بممارسة الابتزاز في أزمة الغذاء العالمية.

وقال بلينكن خلال ندوة افتراضية حول الأمن الغذائي يوم الاثنين، إن "الرئيس بوتين يعرقل توريدات الأغذية... ليوافق العالم على مطالبه ويرفع العقوبات".

وتابع أنه "بتعبير آخر، هذا هو ابتزاز بسيط".

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وأضاف أنه "الآن بسبب الحصار البحري العسكري الروسي لا تستطيع أوكرانيا نقل المحاصيل إلى الوجهات العادية"، مشيرا إلى أنه "في المخزونات بالقرب من أوديسا وعلى متن السفن العالقة في ميناء أوديسا نحو 20 مليون طن من القمح بسبب هذا الحصار".

يذكر أن روسيا رفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية لها بشأن أزمة الغذاء، وأكدت استعدادها لضمان مرور السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية في حال قامت أوكرانيا بإزالة الألغام من الموانئ.

وأشارت أيضا إلى إمكانية تصدير الحبوب عبر ميناءي ماريوبول وبيرديانسك الخاضعين للسيطرة الروسية وعبر أراضي بيلاروس.

المصدر: تاس