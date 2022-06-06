الدفاع الروسية تكشف عن تحصينات جديدة للمسلحين الأوكرانيين في مستشفيات خاركوف ومكولاييف

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تجهيز القوات الأوكرانية نقاطا لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة في عدد من المؤسسات الطبية وعيادة للأطفال في خاركوف ومكولاييف.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "في خاركوف، في مباني المستشفى السريري (في شارع إيغور موراتوف)، ومستشفى المدينة رقم 25 (شارع ألكساندروفسكي بروسبكت)، وعيادة الغدد الصماء التابعة لمعهد أمراض الغدد الصماء (شارع غوريفيتش) وعيادة الأطفال رقم 23 (شارع ميتروسترويتلي)، قام عسكريون من القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع الإقليمية بتجهيز نقاط لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة".

وشدد ميزينتسيف على أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم باحتجاز موظفي ومرضى المؤسسات الطبية بالقوة بحجة ضمان سلامتهم، مشيرا إلى أن مسلحي الدفاع الإقليمي في مكولاييف، جهزوا مواقع إطلاق نار في مباني المركز الطبي في شارع بوغرانيتشنايا وفي المستشفى بشارع فلوتسكايا، ونصبوا مدفعية وراجمات صواريخ في المنطقة المجاورة.

وأضاف: "في كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مبنى المستشفى رقم 2 (شارع دنيبروفسكايا)، جهز مسلحو القوات الأوكرانية تحصينات ومستودع ذخيرة، وتم تلغيم المنافذ المؤدية إلى المرفق الطبي".

كما أشار ميزينتسيف إلى أنه تم أيضا تجهيز تحصينات تابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في مبنى المستشفى في قرية أوغروييدي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى نشر راجمات صواريخ وأسلحة مدفعية في المنطقة.

وخلص ميزينتسيف إلى أن "هذه الحقائق وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي، على الرغم من التصريحات المتكررة لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا الاتحادية للاستجابة الإنسانية، تم تجاهلها حتى الآن من قبل منظمة الصحة العالمية".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية