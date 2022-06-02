الدفاع الروسية: تدفق المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا جف منذ شهر وعددهم تقلص ضعفين

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا تقلص إلى النصف تقريبا وأن القتلى منهم تم القضاء على معظمهم في القتال بسبب ضعف تدريبهم.

وقال كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح اليوم الخميس: "تمت تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بأسلحة روسية بعيدة المدى عالية الدقة بوقت قصير على وصولهم إلى الأماكن التي خضعوا فيها للتدريب.. لكن تم القضاء على معظم المرتزقة في ساحات القتال بسبب مستوى تدريبهم المتدني وقلة خبرتهم القتالية".

وأضاف أن العدد الإجمالي للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا انخفض ضعفين تقريبا - من 6.6 ألف شخص في البداية إلى 3.5 ألف حاليا، مشيرا إلى أن تدفقهم جف عمليا منذ بداية مايو الماضي.

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وكشف كوناشينكوف أن المرتزقة الذين تم أسرهم، يشكون أثناء الاستجواب من أن قادة وحدات القوات الأوكرانية والحرس الوطني يسعون لتقليل الخسائر في صفوف العسكريين من أبناء شعبهم، ولذلك يضحون بالأجانب قبل غيرهم أثناء القتال.

وقال إنه بسبب الخسائر الفادحة، يسعى المرتزقة لمغادرة أوكرانيا، لكن نظام كييف يمنعهم من ذلك بكل وسيلة ممكنة.

وأشار المتحدث إلى أنه وفقا للقانون الإنساني الدولي، فإن المرتزقة لا يعتبرون مقاتلين، لذا فهم في أفضل الأحوال يواجهون مسؤولية جنائية.

وشدد على أن محاولات كييف لضمان الحماية القانونية للأجانب بإدراجهم في قوائم وحدات القوات المسلحة الأوكرانية أو الحرس الوطني، أو إصدار جوازات سفر أوكرانية لهم، لن تجديهم نفعا في التهرب من المسؤولية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية