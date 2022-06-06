الجبل الأسود.. برلماني يطالب الحكومة بتوضيح أسباب منع مرور طائرة لافروف

طالب رئيس لجنة الشؤون الدولية في برلمان الجبل الأسود ميودراغ ليكيتش حكومة بلاده بتوضيح أسباب قرارها منع مرور طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجواء البلاد، متجهة إلى صربيا.

وقال ليكيتش في منشور على "فيسبوك" يوم الاثنين: "بصفتي نائبا في البرلمان ورئيسا للجنة العلاقات الدولية وشؤون المهاجرين، أدعو أجهزة الدولة بما فيها الحكومة لتحيط المجتمع في الجبل الأسود علما بذلك بشكل شفاف".

وأضاف أنه وفقا لمبادئ الديمقراطية وعلى خلفية الوضع في أوكرانيا، ينبغي على قيادة البلاد أن توضح للمجتمع قراراتها.

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وتساءل البرلماني عما إذا اتخذ أي جهاز حكومي قرارا رسميا بمنع طائرة الوزير الروسي من المرور، وفي أي اجتماع.

وأعاد البرلماني إلى الأذهان أن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا وتشارك في اتصالات تفترض رحلات للطائرات".

يذكر أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصربيا تأجلت بعد أن منعت دول الاتحاد الأوروبي والناتو المحيطة بصربيا طائرته دخول أجوائها.

المصدر: نوفوستي