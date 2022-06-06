أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، عن استعداد البرلمان الأوكراني للنظر في مشروع قانون يخفض سن التجنيد الإجباري في الجيش إلى 16 عاما.

وكتب كيفا على قناته في "تيليلغرام" أن "البرلمان الأوكراني مستعد للنظر في مشروع قانون يجعل من الممكن تجنيد أطفال تبلغ أعمارهم ستة عشر عاما في الجيش! أيها الأوكرانيون! أتدركون أن زيلينسكي لم يحكم عليكم بالإعدام فحسب، بل يريد أيضا أن يأخذ أطفالكم، لقد تحولت أوكرانيا بشكل نهائي إلى ألمانيا النازية في عام 1945".

وفي الوقت الحالي، في أوكرانيا، يتم التجنيد في الجيش من سن 18 عاما.

وأعلن زيلينسكي الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير، وفي اليوم التالي وقع مرسوما بشأن التعبئة العامة، وأمر بالدعوة للخدمة العسكرية الإجبارية واستدعاء الاحتياط والسماح باستخدام مركبات السكان لاحتياجات الجيش ووكالات إنفاذ القانون.

المصدر: نوفوستي