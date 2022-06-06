محكمة أمريكية تأمر بحجز طائرتين بزعم ملكيتهما لملياردير روسي

أصدرت محكمة أمريكية أمرا بحجز طائرتين بناء على طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي اتهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بخرق العقوبات بإعادة تصدير الطائرتين إلى روسيا.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك سارا كيف: "أوافق على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الممتلكات الموصوفة معرضة للحجز والمصادرة المدنية".

ينطبق القرار على طائرتي بوينغ 787-8 دريملاينر وغولف ستريم G650ER.

ويزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن كلا الطائرتين مملوكتان لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش من خلال سلسلة من الشركات، التي نقلتها إلى روسيا بعد سريان العقوبات المناهضة لروسيا، مما يتطلب موافقة مسبقة على إعادة التصدير.

المصدر: نوفوستي