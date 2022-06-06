روما: نقدم الدعم العسكري لأوكرانيا بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا بموجب مبدأ الدفاع المشروع عن النفس.

وقال دي مايو حول الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود: "نتفق جميعا على أننا يجب أن نتوصل إلى السلام، وكذلك على الحاجة إلى تصعيد دبلوماسي لا عسكري"، مبينا أن "كل المساعدات التي قدمناها إلى أوكرانيا حتى الآن، حتى لو كانت ذات طبيعة عسكرية، كانت تستند إلى قرار صادر عن البرلمان".

وشدد على أن هذه المساعدات "تقوم قبل كل شيء على مبدأ الدفاع المشروع"، مضيفا: "أفكر أن في هذه اللحظة، تواصل قوات موسكو التقدم في بلد ليس روسيا، وهي تفعل ذلك بالدبابات والأسلحة، أما "الأوكرانيون، فهم يدافعون عن أنفسهم فقط".

المصدر: "آكي"