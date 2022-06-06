 
مباشر

رئيس المخابرات الفنلندية "مندهش" من رد فعل روسيا على توجه بلاده نحو الانضمام للناتو

أخبار العالم

رئيس المخابرات الفنلندية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6b1

أعرب رئيس المخابرات الفنلندية أنتي بيلتاري عن "دهشته" من عدم ممارسة روسيا الضغط على بلاده بعدما تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف الناتو.

إقرأ المزيد
رئيس فنلندا: موقف بوتين الهادئ أدهشني
رئيس فنلندا: موقف بوتين الهادئ أدهشني

وقال بيلتاري، رئيس SUPO، جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي، في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز": "الأمور هادئة إلى حد ما ودعونا نأمل بأن تبقى على هذا النحو".

وأضاف: "إنه لأمر إيجابي أنه لم يحدث شيء. ولكن من الإيجابي أيضا أننا مستعدون وقادرون على حماية المجتمع".

ويأمل المسؤولون الفنلنديون بأن تكون موسكو قد قبلت قرارهم بالانضمام إلى الناتو، لكنهم يعتقدون أن الكرملين قد يسعى للتأثير على قرارات تتعلق مثلا بنشر قوات أجنبية أو أسلحة نووية في فنلندا.

وقال بيلتاري: "ما يهمهم هو طبيعة عضوية فنلندا في الناتو عندما تنضم إلى الحلف". ولم تظهر فنلندا اهتماما باستضافة القوات الأجنبية أو الأسلحة النووية على أراضيها، لكنها لم تستبعد ذلك - على عكس السويد المجاورة.

إقرأ المزيد
موسكو: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو خطأ له عواقب بعيدة المدى ولن نتقبل ذلك ببساطة
موسكو: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو خطأ له عواقب بعيدة المدى ولن نتقبل ذلك ببساطة

وبدأت فنلندا والسويد تتحدثان عن إمكانية التخلي عن حيادهما التقليدي والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي منتصف مايو، قدمت هلسنكي وستوكهولم طلبا للانضمام إلى الحلف، ولكن تركيا عرقلت عمليا النظر في الموضوع بسبب موقف البلدين من المنظمات التي تصنفها أنقرة "إرهابية".

المصدر: "فايننشال تايمز"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا