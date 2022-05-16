موسكو: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو خطأ له عواقب بعيدة المدى ولن نتقبل ذلك ببساطة

صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي بأنه لا يجب أن تكون لأحد أوهام بأن روسيا ستتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

إقرأ المزيد

وشدد ريابكوف في تعليق بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، على أن الأمن لن يتعزز لدى البلدين بعد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد الانضمام إلى الناتو، مشددا على أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيكون خطأ بعواقب بعيدة المدى.

ولفت ريابكوف إلى أن رد فعل روسيا الاتحادية على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، سيكون مرتبطا بما يتخذانه من خطوات محددة.

المصدر: نوفوستي