أكد عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خدع الدول الأوروبية لتزويد كييف بالأسلحة، وبالتالي خلق عن عمد بؤرة توتر جديدة في أوروبا.

وقال مارياني في حوار مع صحيفة Valeurs Actuelles الفرنسية: "تمكن زيلينسكي من الاستفادة بسرعة من العمى الأوروبي. نجح هذا المخادع في أسر العواصم الأوروبية، التي أصبحت الآن جاهزة للانتحار الاقتصادي والجيوسياسي من أجل إرضائه".

وأشار إلى أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يزيد من التوترات في أوروبا ويمكن أن يلحق الضرر بجميع الأطراف.

المصدر: RT