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السفيرة الروسية: بلغاريا ترفض السماح لطائرة لافروف بعبور أجوائها

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السفيرة الروسية: بلغاريا ترفض السماح لطائرة لافروف بعبور أجوائها
Legion-Media
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أكدت السفيرة الروسية في صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، أن بلغاريا رفضت توفير ممر جوي لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المتوجهة إلى صربيا.

وقالت ميتروفانوفا: "أستطيع أن أؤكد أن السلطات البلغارية لم تسمح للطائرة التي كان على متنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعبور أجواء بلغاريا إلى صربيا".

وحسب صحيفة "فيتشرنيا نوفوستي" الصربية، رفضت قيادة بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية السماح لطائرة وزير الخارجية الروسي عبور أجوائها.

المصدر: تاس

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