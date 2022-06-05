بلغراد: الرئيس فوتشيتش يشرف شخصيا على التحضيرات الجارية لزيارة لافروف

كشفت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش يشرف شخصيا على لوجستيات زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى صربيا يومي الـ6 والـ7 من يونيو.

وقالت في حديث لقناة TV Pink الصربية: "التحضيرات المتعلقة بزيارة سيرغي لافروف صعبة للغاية، فيما من غير المعقول أن يضطر الوضع في أوروبا والعالم رئيس دولة للتعامل مع أمور منها لوجستيات وصول وزير خارجية دولة أخرى".

وأشارت إلى أن "موقف بلغراد الرسمي يزداد تعقيدا.. حقيقة أن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس التي كان من المقرر إجراؤها سابقا في 10 يونيو، متوقعة أيضا.. لا أحد يريد التحدث إلى أي شخص، ولا يستمع إلى أي شخص آخر".

وتابعت: "عندما تقوم بزيارة على مستوى عال مثل زيارة وزير الخارجية الروسي قد تعتقد أن الناس خاصة في أوقات الأزمات كما هو الحال الآن عندما يكون العالم على وشك الحرب العالمية الثالثة، مهتمون بسماع موقفه مهما اختلفوا معه واعتبروه خاطئا ولا يتفق مع القانون الدولي".

وحسب صحيفة "فيتشرنيا نوفوستي" الصربية، رفضت قيادة بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية السماح لطائرة وزير الخارجية الروسي عبور أجوائها.

المصدر: "نوفوستي"