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مفكر أمريكي: على واشنطن الضغط على زيلينسكي لقبول شروط موسكو

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مفكر أمريكي: على واشنطن الضغط على زيلينسكي لقبول شروط موسكو
Legion-Media
فلاديمير زيلينسكي
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شدد المفكر الأمريكي فرانك هوارد على ضرورة التسوية السلمية في أوكرانيا وبشروط روسيا، وأنه على واشنطن دفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هذا الاتجاه.

وكتب في مقاله: "يجب على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط قوية على الرئيس زيلينسكي للموافقة على التسوية والسماح للمناطق الناطقة بالروسية في جنوب وشرق أوكرانيا بالانفصال والبقاء تحت السيطرة الروسية".

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واعتبر أنه مع أفضل نتيجة للأحداث، ستبقى أوكرانيا بعد نتائج المفاوضات المستقبلية محايدة في الصراع الجيوسياسي بين الغرب وموسكو ومثل هذه الخطوة ستحمي المصالح الوطنية الروسية.

وأكد أنه من الضروري التوقف عن تزويد كييف بالأسلحة، لأنها يمكن أن تهدد أمن الأراضي الروسية.

 

المصدر: نوفوستي

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