أشار مسؤولون حكوميون وخبراء سياسيون ألمان إلى أن سياسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الاستيلاء على السلطة واحتكارها، تشكل مصدر قلق كبير لألمانيا.

ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، عن مسؤولين حكوميين وخبراء قولهم: "في الوقت الحالي، الشاغل الرئيسي لبرلين هو أن يستخدم زيلينسكي منصبه لتعزيز سلطته".

وقال أحد الخبراء: "يضمن الدستور بالفعل لزيلينسكي موقعا قويا في الجهاز السياسي، لكنه يحاول شخصيا تعزيز مؤسسات السلطة التي تعتمد عليه".

ووفقا للصحيفة: "أصبح تزويد أوكرانيا بالأسلحة مشكلة أخرى.. هؤلاء في برلين يخشون الإجراءات غير المعقولة من جانب كييف، على سبيل المثال، استخدام الأسلحة الألمانية لشن هجمات على الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أن "زيلينسكي كان يزعج السياسيين باستمرار من قبل، منتهكا البروتوكولات الدبلوماسية وتعطيل الاجتماعات الثنائية، لهذا تمت مقارنة الحكومة الأوكرانية في ألمانيا بـ(مفرزة الأشرار)".

المصدر: "نوفوستي" + "دي تسايت" الألمانية