أردوغان: انتشار حالة من الذعر في أوروبا بسبب الصراع في أوكرانيا
Globallookpress Kremlin Pool
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم عن انتشار حالة من الذعر في أوروبا على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وقال أردوغان: "بينما تتعامل بلادنا بنجاح مع الهجرة غير الشرعية من سوريا منذ 11 عاما، فإننا نشهد حالة من الذعر في أوروبا".
وأشار إلى أن النظام الأمني في الغرب ينهار.
وتابع: "النظام الذي أنشأه الغرب لضمان أمنه ورفاهيته ينهار".
وحول رفض تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، أكد أردوغان أن أنقرة تعارضهما لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
المصدر: نوفوستي