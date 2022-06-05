وسائل إعلام: إسبانيا مستعدة لإرسال أسلحة ثقيلة إلى كييف

ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية نقلا عن مصادر حكومية أن إسبانيا تستعد لتسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ ودبابات مضادة للطائرات.

وبحسب الصحيفة فإن إسبانيا مستعدة لإجراء "نقلة نوعية" في دعمها العسكري لكييف.

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ولفتت الصحيفة إلى أن مدريد قد زودت كييف قبل ذلك بالذخيرة ومعدات الحماية الشخصية والأسلحة الخفيفة، إلا أنها مستعدة الآن للانتقال إلى توريد الأسلحة الثقيلة.

ووفقا للصحيفة، عرضت إسبانيا أيضا على أوكرانيا الدبابة الألمانية ليوبارد A4.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الدفاع الإسبانية تستكمل بالفعل تسليم صواريخ قصيرة المدى مضادة للطائرات من طراز Shorad Aspide إلى كييف.

يذكر أنه في أبريل، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي في كييف إنه أرسل 200 طن من الذخيرة والمعدات العسكرية والمركبات إلى أوكرانيا.

وكانت الدول الغربية قد بدأت في إمداد أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات.

وفي الآونة الأخيرة، تم أيضا توفير المعدات الثقيلة، ولا سيما الدبابات ومدافع الهاوتزر و MLRS.

المصدر: نوفوستي