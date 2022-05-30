رئيس الوزراء الإسباني: زيادة الميزانية العسكرية "ضرورية"

دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطة زيادة ميزانية بلاده العسكريّة التي يعارضها حلفاؤه في التكتّل الحاكم، ووصفها بأنها ضرورية في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وخلال الاحتفال بالذكرى الأربعين لانضمام إسبانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد، قال سانشيز: "فتحت الحرب في أوكرانيا أعين المجتمعات الأوروبيّة والمجتمع الإسبانيّ، وفهم كثيرون أنّ أمننا لن يبقى مضموناً إلى أجل غير مسمّى".

وأضاف الزعيم الاشتراكي في الاحتفال الذي حضره الملك الإسبانيّ فيليبّي السادس والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أنه من الضروري تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده. وأشار إلى أن ذلك لا يتم إلا بزيادة الاستثمارات في مجال الدفاع.

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يذكر أن إسبانيا تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة بين دول الحلف في مجال الإنفاق العسكري متقدمة على لوكسمبورغ، بحسب أحدث أرقام الناتو، وتستثمر إسبانيا أكثر بقليل من 1 في المئة من ناتجها المحلي في مجال الدفاع، وهي النسبة التي وعد سانشيز برفعها إلى 2 في المئة، بناء على طلب الحلف.

ومن المقرر أن تستضيف مدريد أواخر الشهر القادم قمة للناتو، وصفها ستولتنبرغ بأنها "تاريخية"، وسوف تبحث القمة مراجعة المفهوم الاستراتيجيّ للحلف.

المصدر: "أ ف ب"