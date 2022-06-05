رئيس برلمان هنغاريا: الحالة العقلية لزيلينسكي تثير التساؤلات

أعرب رئيس البرلمان الهنغاري لازلو كوفير عن دهشته وامتعاضه من سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع بقية الرؤساء مشككا بصحة قدراته العقلية.

وقالت وسائل إعلام إن الحالة الصحية العقلية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أثارت تساؤلات عدة من رئيس البرلمان الهنغاري لازلو كيفير. والسبب في ذلك هو الطريقة التي يتواصل بها رئيس دولة مع بقية الرؤساء.

وخلص كيفير إلى أن رئيس أوكرانيا يسمح لنفسه بانتقاد عدد من زعماء العالم بما في ذلك قيادة هنغاريا وألمانيا.

ونقلت قناة HirTV عن كيفير قوله: "لا أتذكر أن زعيم بلد بحاجة إلى المساعدة يجرؤ على التحدث ضد أي شخص بالطريقة التي فعلها الرئيس زيلينسكي، ليس فقط ضد هنغاريا، ولكن حتى ضد المستشار الألماني.. هناك نوع من المشاكل العقلية الشخصية هنا، ولا أعرف ما الذي يمكن فعله حيال ذلك".

وشدد كيفير على أن المحتاجين إلى المساعدة عادة ما يطلبونها بأدب وإن كان بإصرار لكن دون اللجوء إلى المطالب والتهديدات.

المصدر: نوفوستي