أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أرباح روسيا من صادرات الطاقة ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن أسواق النفط لا تتبع الأوامر والأهواء السياسية.

وقال لافروف: "بالنظر إلى مستوى الأسعار نتيجة لسياسة الغرب، ليس لدينا خسائر في الميزانية. على العكس من ذلك، سترتفع هذا العام الأرباح التي نحصل عليها من تصدير موارد الطاقة بشكل كبير".

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وأشار إلى أن روسيا لديها أسواق إضافية لبيع موارد الطاقة وأن حجم عمليات التسليم في هذه المناطق آخذ في الازدياد.

وأضاف أن أسواق النفط لا تخضع للأهواء السياسية، فهناك دائما طلب على الوقود.

وتابع: "بالنسبة لنا، الحزمة السادسة من العقوبات، القيود على توريد موارد الطاقة عن طريق البحر، والنفط بشكل عام لا تخضع للسياسة، والطلب عليها لن ينقطع. أسواق النفط لا تتبع الأوامر والأهواء السياسية".

المصدر: نوفوستي