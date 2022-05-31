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هل ينهار اقتصاد أوروبا بسبب حظر نفط روسيا؟

أخبار العالم

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أوروبا تجلد نفسها من خلال العقوبات التي فرضتها على روسيا، قناعة بدأت تجاهر بها أصوات كثيرة في الدول الأوروبية وتجسدها الأرقام

حيث بلغ التضخم مستويات قياسية لم تشهدها منطقة اليورو من قبل..

في وقت تسير موسكو بخطى ثابتة نحو آلية الدفع التي فرضتها مقابل الغاز وتوقف إمداداته على من يرفضها، على الجانب الآخر تواصل أسعار النفط الارتفاع بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي في تناقض مع موقف سابق للمفوضية الأوروبية بهذا الشأن
لماذا تمضي أوروبا في العقوبات رغم أنها أكبر المتضررين؟ وما تداعيات هذه التطورات على أسواق النفط العالمية؟

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