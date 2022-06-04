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إيران تعلق على تمديد الهدنة في اليمن

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إيران تعلق على تمديد الهدنة في اليمن
AP
العلم الإيراني
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رحبت طهران بموافقة الأطراف المتنازعة في اليمن على اقتراح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون اليمن، هانس غروندبرغ، تمديد وقف إطلاق النار في الیمن لمدة شهرين آخرين.

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وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل أن يتحقق الرفع الكامل للحصار، ووقف دائم لإطلاق النار والوصول ألی الحل السیاسي بالیمن في ظل هذه الجهود التي تبذل".

وأكد خطيب زادة أن "إیران لطاما اعتبرت الحل السياسي هو الطريق الوحيد لحل الازمة الیمنیة انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، واستخدمت كل طاقتها لتحقیق السلام العادل على أساس حقائق اليمن".

ويوم الخميس الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الحكومة اليمنية، والحوثيين، وافقوا على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعيلها.

المصدر: "إيرنا"

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