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السعودية ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

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السعودية ترحب بتمديد الهدنة في اليمن
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رحبت السعودية بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين.

ونقلت وزارة الخارجية السعودية، في بيان "ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد فترة الهدنة إلى شهرين، وفقا لبنود الاتفاق الأساسي، وأن يتمكن المبعوث الأممي لليمن من فتح طريق تعز لحركة وتنقل آلاف المدنيين على هذا المعبر المهم للحياة اليومية والمعيشية للإنسان اليمني".

وأكدت الخارجية، "حرص المملكة على دعم كافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره".

وثمنت الوزارة جهود هانس غروندبرغ والتي قالت إنها "تتماشى مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل، والمعلنة في شهر مارس 2021.

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الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة شهرين في اليمن
الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة شهرين في اليمن

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الحكومة اليمنية، والحوثيين، وافقوا على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعيلها.

المصدر: "واس"

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