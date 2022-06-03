بوتين: روسيا مستعدة لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية دون عوائق عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا –1" التلفزيونية: "سنضمن المرور السلمي، وسلامة الاقتراب من هذه الموانئ، ودخول السفن الأجنبية وتحركها في بحر آزوف والبحر الأسود في أي اتجاه، ولن نفرض أي شروط لذلك".

ولفت القائد إلى حقيقة أن "الكثير من السفن عالقة في الموانئ الأوكرانية"، وأن هناك العشرات منها... هم ببساطة يحتجزونها هناك، وبالمناسبة، فإن الطواقم يتم احتجازها هناك رهائن حتى الآن".

كما أعلن بوتين عن إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية من ميناء بيرديانسك أو عبر أراضي دول مختلفة، بما فيها بيلاروس.

وأضاف أن أسهل طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروس، مشيرا إلى أن هذا سيحتاج لرفع العقوبات عن مينسك.

المصدر: "روسيا –1"