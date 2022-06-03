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الكرملين: لافروف سيبحث في تركيا تصدير الحبوب الأوكرانية

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الكرملين: لافروف سيبحث في تركيا تصدير الحبوب الأوكرانية
Sputnik
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 أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيناقش، في تركيا في تواصل للمحادثات على أعلى مستوى، تصدير الحبوب الأوكرانية.

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وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين: "وزير الخارجية سيكون بالفعل في تركيا الأسبوع المقبل، لديه اتصالات مخطط لها هناك. وبالطبع في تواصل للمحادثة الهاتفية على أعلى مستوى، سيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قد أعلنت في وقت سابق أن روسيا مستعدة لضمان التصدير الآمن للحبوب ومرافقة السفن إلى مياه البحر الأسود الدولية بعد أن قامت كييف بإزالة الألغام من الحوض المائي.

المصدر: نوفوستي

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