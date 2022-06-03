بيلاروس تنشئ "قوات خاصة" في مجال المعلومات

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن تشكيل قوات معلوماتية خاصة في البلاد.

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وصرح لوكاشينكو بأن السبب في إنشاء هذه "القوات الخاصة"، هو ضعف الأداء في هذا المجال، وهو ما دفعه إلى حضور عدد من الاجتماعات في وزارة الدفاع حول عمليات الحرب النفسية والمعلوماتية وغيرها. وتابع: "لا نرقى للمستوى المطلوب في هذا القطاع".

لذلك طالب لوكاشينكو أن يتعامل الجميع مع هذا الأمر بصدق، دون اللجوء إلى أي أخبار أو فبركات مزيفة، مشيرا إلى أن المستخدمين ينجذبون أكثر إلى الصور الساطعة والحوادث البارزة، والتي يتبين مع الوقت أنها مزيفة، مؤكدا على أن بيلاروس لن تلجأ لذلك.

وقال الرئيس البيلاروسي: "إننا نشكل الآن هذه القوات الخاصة، ولن نتمكن من عمل أي شيء بدونكم. فالقوة في الحقيقة التي حتما ستنتصر في نهاية المطاف".

المصدر: نوفوستي