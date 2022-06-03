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إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهم بقصف أوكراني متعمد في دونباس

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إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهم بقصف أوكراني متعمد في دونباس
Sputnik
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أفاد مراسل RT إيغور جدانوف بأن الجيش الأوكراني في دونباس استهدف سيارات تقل صحفيين من قناة RT ووكالة "رويترز".

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وكتب جدانوف عبر قناته في "تلغرام": "تعرضنا للقصف عند مدخل مدينة سيفيرودونتسك. أصابت إحدى القذائف سيارة كانت أمامنا بمسافة خمسة إلى عشرة أمتار.. في البداية بدا وكأنها اصطدمت بلغم، حيث انقلبت السيارة على جانبها واشتعلت فيه النيران".

وحسب المراسل، فإن سائق السيارة المنكوبة التي كانت تقل صحفيين اثنين من "رويترز"، لقي مصرعه على الفور، وتم نقل الصحفيين المصابين إلى المستشفى، دون أن يصاب أفراد طاقم RT بأذى.

وشدد المراسل على أن ضربات القوات الأوكرانية للسيارتين المدنيتين كانت "متعمدة"، وتابع: "لقد انتظروا حتى وصلنا إلى جزء الطريق الذي تم إحكام الرمي عليه، وعندها فقط بدأوا في إطلاق النار، مع تصحيحها من طائرة بدون طيار".

المصدر: RT

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