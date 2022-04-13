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لجنة التحقيقات الروسية تحقق في إصابة مراسل RT في لوغانسك

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لجنة التحقيقات الروسية تحقق في إصابة مراسل RT في لوغانسك
Globallookpress Russian Investigative Committee
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أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات للتحقيق في ظروف إصابة مراسل RT فلاد أندريتسا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال بيان اللجنة: "أصدر رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين تعليمات بالتحقيق لتحديد ملابسات الجريمة بحق الصحفي وتحديد الأشخاص المتورطين في ذلك من أجل تقديمهم للعدالة".

وأشار البيان إلى أن باستريكين أصدر تعليماته لإدارة التحقيقات من أجل لتحقيق في إصابة مراسل RT الحربي بجروح خلال قصف بقذائف الهاون شنته القوات المسلحة الأوكرانية طال مدينة بوباسنايا في مقاطعة لوغانسك.

وأصيب مراسل RT فلاد أندريتسا أمس الثلاثاء بشظية من قذيفة هاون أثناء القصف على مدينة بوباسنايا.

المصدر: تاس

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