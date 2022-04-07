موسكو: لدينا قائمة بـ 600 مرتزق أجنبي وصلوا إلى أوكرانيا من 47 دولة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم الخميس أنها تمتلك قائمة بأسماء حوالي 600 من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا من 47 دولة.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الخدمة الصحفية التابعة للجنة التحقيق بعد اجتماع عقده رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين في دونيتسك خلال زيارته للمدينة اليوم الخميس.

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وقالت اللجنة: "استمع باستريكين إلى تقرير من مرؤوسيه بشأن التحقيق في وقائع مشاركة المرتزقة الأجانب في النزاع بأوكرانيا. وحتى الآن، توجد بحوزة المحققين قائمة تضم ما يقرب من 600 شخص وصلوا إلى أراضي أوكرانيا من 47 دولة".

وأضافت اللجنة أن العمل جار الآن لتحديد مكان وجودهم وملابسات مشاركتهم في النزاع.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال في 29 مارس إنه خلال الاسبوعبن السابقين من العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، تم القضاء على نحو 600 من المرتزقة الأجانب، فيما غادر أكثر من 500 آخرين البلاد.

المصدر: "تاس"