اشتباك مسلح على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن دائرة الحدود في قرغيزستان حدوث نزاع مسلح بين حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان.

ووفقا للوكالة فقد فتح حرس الحدود في طاجيكستان النار على زملائهم في قرغيزستان، حينما طلبوا منهم مغادرة أراضي قرغيزستان.

وكانت دورية تابعة لدائرة الحدود في منطقة بولاك باشي بمقاطعة باتكين التابعة قرغيزستان، على الحدود مع طاجيكستان، قد اكتشفت حرس الحدود التابعين لطاجيكستان، ممن عبروا بشكل غير قانوني الخط الحدودي الوهمي، متوجهين إلى أراضي قرغيزستان.

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وردا على طلب حرس الحدود في قرغيزستان من زملائهم الطاجيكيين مغادرة أراضي قرغيزستان، فتحوا عليهم النيران، واندلعت مناوشات ما بين مفارز الحدود في البلدين، استخدم خلالها الجانب الطاجيكي قذائف الهاون. ووفقا للبيانات الأولية، لم يسقط جرحى من الجانبين.

وقد تم إرسال ممثلين عن حرس الحدود لمنطقة باتكين إلى مكان الحادث على الجانب القرغيزي. إلا أنه، وعلى الرغم من المحادثات الهاتفية بين مدير دائرة الحدود في قيرغيزستان التابعة للجنة الدولة للأمن القومي، أولاربيك شرشيف، وقائد حرس الحدود بلجنة الدولة للأمن القومي بطاجيكستان، رجب علي رحمونالي، لا يزال الجانب الطاجيكي يطلق النار، وهناك تبادل مستمر لإطلاق النار.

وفي إطار هذا الحادث، اتخذ الجانب القرغيزي كافة الإجراءات "لمنع تصعيد الموقف"، ويدعو الزملاء الطاجيكيين إلى وقف إطلاق النار على الفور، وشددت الرسالة على أنه "بخلاف ذلك، تحتفظ الوزارة بحقها في الرد".

المصدر: تاس