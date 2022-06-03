نولاند صامتة لليوم العاشر

تجاهلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، دعوة رسمية أرسلت إليها من اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

صرحت بذلك الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية، إيرينا ياروفايا، حيث نقل المكتب الصحفي لمجلس الدوما الروسي عنها قولها إن "اليوم هو اليوم العاشر لصمت فيكتوريا نولاند ومساعديها، وهو في حد ذاته ما يكشف بشكل أكبر جوهر الطبيعة الخطيرة المتعمدة لمشروع المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية بأكمله".

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وأشارت ياروفايا إلا أن الدعوة الرسمية لاجتماع لجنة التحقيق البرلمانية قد أرسلت إلى نولاند عبر القنوات الدبلوماسية في 25 مايو الماضي، حيث تلقت السيدة نولاند دعوة رسمية لحضور اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية لتقديم توضيحات بشأن طبيعة أنشطة المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، وهي الدعوة التي لم يتم الرد عليها من جانب نولاند.

وتابعت ياروفايا أن الدعوة أشارت إلى أن رفض تقديم المعلومات اللازمة لاستكمال إجراء التحقيق البرلماني، يمكن أن تعتبره اللجنة تأكيدا على الأنشطة غير الملائمة للوكالات الحكومية الأمريكية فيما يخص إنشاء وتشغيل مختبرات بيولوجية على أراضي أوكرانيا.

وقالت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية: "لا نتوقع اعترافا من نولاند أو (البنتاغون)، لكن من الواضح أن من مصلحة العالم كله منع الولايات المتحدة الأمريكية من غزو حياة الدول والشعوب الأخرى بفيروسات مسببة للأمراض".

المصدر: نوفوستي