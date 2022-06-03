مدفيديف: هناك من يرى أن فرسان يوم القيامة باتوا في طريقهم ولا أمل إلا بالله

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن موسكو تؤيد الحوار حول جميع القضايا، إذا كان يعالج هواجسها ويهدف إلى إيجاد نظام أمن عالمي غير قابل للتجزئة.

وقال مدفيديف في مقابلة أجرتها معه قناة "الجزيرة" القطرية، في معرض تعليقه على القائمة بـ10 عواقب وخيمة تواجه العالم بسبب العقوبات ضد روسيا، والتي نشرها عبر "تلغرام" الشهر الماضي، إن هذه ليست توقعات، بل "ما حدث بالفعل".

وتابع: "يمكن التعامل مع هذا الواقع بطرق مختلفة، فيمكنك أن تفترض أن فرسان يوم القيامة باتوا في طريقهم بالفعل ولا أمل إلا في الرب تعالى. لكن لا يزال بالإمكان أيضا أن نحاول توجيه هذا الوضع الدولي إلى مجرى أكثر هدوءا".

إقرأ المزيد

وأوضح مدفيديف أن روسيا "لم تنأى بنفسها أبدا عن الاتصالات الدولية" وهي مستعدة للحوار، كما أكد ذلك الرئيس فلاديمير بوتين وسياسيون روس آخرون مرارا وعبر منصات مختلفة.

وقال: "نحن على استعداد لإجراء حوار حول جميع القضايا، ولكن يجب أن يقوم على الاحترام، وأن يأخذ في الاعتبار سيادتنا وهواجسنا ويهدف إلى إيجاد نظام أمن غير قابل للتجزئة - ليس لمصلحة بعض الدول فقط لكن غير قابل للتجزئة".

المصدر: "تاس"