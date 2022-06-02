ألمانيا تسعى لتجنب "إغلاق شامل جديد" للمدارس في حال ازدياد إصابات كورونا

اتفق القادة الفيدراليون وقادة الولايات في ألمانيا على تجنب إغلاق المدارس ودور رعاية الأطفال، إذا حدث ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا هذا الخريف.

وقال المستشار أولاف شولتس بعد اجتماعه مع حكام الولايات الـ16 في ألمانيا إن الهدف سيكون منع "إغلاق شامل آخر" للمدارس ورياض الأطفال كالذي حدث خلال موجات الوباء السابقة.

وأضاف شولتس أنه بينما من المتوقع أن يهدأ الوضع أكثر خلال أشهر الصيف، تستعد السلطات لاحتمال ارتفاع عدد الحالات هذا الخريف.

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شهدت ألمانيا انخفاضا ثابتا في الحالات المؤكدة حديثا لكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، لكنها لا تزال تسجل ما يقرب من 50 ألف إصابة جديدة حسب الإحصاءات المسجلة اليوم الخميس.

تقول وكالة مكافحة الأمراض في البلاد إنها تسجل بشكل متزايد نوعا فرعيا جديدا من متحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه سابقا في جنوب إفريقيا والبرتغال.

المصدر: "أسوشيتد برس"