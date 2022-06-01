المفوضية الأوروبية تعتمد خطة لدعم اقتصاد بولندا بأكثر من 35 مليار يورو

اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة لدعم اقتصاد بولندا المتضرر من جائحة فيروس كورونا، بمبلغ إجمالي يزيد عن 35 مليار يورو.

ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية: "اليوم قدمت المفوضية الأوروبية تقييما إيجابيا لخطة التعافي الاقتصادي في بولندا، وهي خطوة مهمة نحو تزويد هذا البلد بـ 23.9 مليار يورو في شكل منح و11.5 مليار يورو في شكل قروض، في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للإنعاش والاستقرار".

وفي وقت سابق، قال الممثل المفوض للحكومة البولندية لبنية الطاقة التحتية الاستراتيجية، بيوتر نيمسكي، إن البلاد ألغت الاتفاقية الخاصة بتوريد الغاز من روسيا قبل الموعد المحدد.

المصدر: RT