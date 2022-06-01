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بلينكن: الاحتفالات بالمثليين جنسيا مصدر فخر للولايات المتحدة

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بلينكن: الاحتفالات بالمثليين جنسيا مصدر فخر للولايات المتحدة
AFP
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الشهر المخصص للاحتفالات بالمثليين الجنسيين يُعد مصدر فخر للولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب بلينكن في تغريدة على "تويتر": "خلال شهر الفخر، تكرم الولايات المتحدة شجاعة ومرونة أفراد مجتمع المثليين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "تكون الديمقراطية أقوى عندما تكون شاملة فاحترام حقوق الإنسان للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمخنثين أمر أساسي لبناء ديمقراطيات قوية وصحية والحفاظ عليها".

يذكر أن شهر الاحتفال بالمثليين المعروف باسم Pride Month، يبدأ اليوم 1 يونيو، ويستمر حتى نهاية الشهر.

المصدر: RT

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