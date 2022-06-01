لافروف: كييف تحاول جر الغرب إلى حرب مع روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن كييف تتجاوز حدود اللباقة في مطالبتها الغرب بالأسلحة، مؤكدا أن هذا استفزاز مباشر يهدف الى جر الغرب إلى الأعمال القتالية".

وقال لافروف، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أعقب زيارته إلى السعودية: "إن هذه المخاطر [المتعلقة بإشراك بلدان ثالثة في الصراع الأوكراني] موجودة بالطبع، وما يطلبه نظام كييف -أود القول- بكل ثقة وبشكل قاطع، من رعاته الغربيين، أولا، يتجاوز كل حدود اللباقة والسلوك الدبلوماسي، ثانيا، هذا استفزاز مباشر يهدف الى جر الغرب الى الأعمال القتالية".

ووفق لافروف، فإن "السياسيين الغربيين العاقلين" يتفهمون مدى خطورة توسيع الصراع ولا يقبلون بهذه السيناريوهات، ولكن، لا يلتزم الجميع في الغرب بوجهة النظر هذه. "أقول بصراحة إنه في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في الجزء الشمالي منه، هناك سياسيون مستعدون للذهاب إلى هذا الجنون من أجل إرضاء طموحهم، لكن الدول الجادة في الاتحاد الأوروبي بالطبع تدرك جيدا أن هذه السيناريوهات غير مقبولة".

وأضاف لافروف إن موسكو سمعت ثمة تقييمات معقولة من واشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة.

المصدر: تاس