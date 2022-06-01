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الكاميرون.. مقتل 24 مدنيا وإصابة نحو 60 آخرين

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الكاميرون.. مقتل 24 مدنيا وإصابة نحو 60 آخرين
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قتل 24 مدنيا وأصيب نحو 60 آخرين بجروح على أيدي انفصاليين مسلحين في جنوب غرب الكاميرون الناطق باللغة الإنجليزية، حيث يدور نزاع دام، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المنطقة إكوال مارتن.

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وقال مارتن إن الانفصاليين "هاجموا بالأسلحة النارية الأحد قرية أوبوني الثانية"، على بعد 560 كم شمال غرب ياوندي، قرب الحدود مع نيجيريا، والحصيلة 24 قتيلا وما لا يقل عن 62 جريحا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف مارتن: "أراد الانفصاليون أن يدفع لهم السكان نقودا كل شهر، فرفضوا ولهذا السبب هاجموهم".

وتسكن في الشمال الغربي والجنوب الغربي للكاميرون أقلية ناطقة باللغة الإنجليزية، ويشعر بعض السكان أنهم منبوذون من الغالبية الناطقة بالفرنسية في البلاد التي يحكمها الرئيس بول بيا (89 عاما) بقبضة من حديد منذ نحو 40 عاما.

ومنذ عام 2017، يدور نزاع دام بين الجماعات الانفصالية والجيش، غالبا ما يكون المدنيون ضحيته.

المصدر: أ ف ب

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