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قوات لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في سيفيرودونيتسك

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قوات لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في سيفيرودونيتسك
Legion-Media Rick Mave / SOPA Images/Sipa USA
مدينة سيفيرودونيتسك
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اتهمت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية القوات الأوكرانية بتفجير حاوية مواد كيميائية في مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس "لعرقلة تقدم" قوات لوغانسك.

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وأعلنت "المليشيا الشعبية" لجمهورية لوغانسك على حسابها على "تلغرام"، يوم الثلاثاء إن "وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك حاولت تسميم المنطقة بالمواد الكيميائية، وفجرت حاوية في مصنع "آزوت"، يعتقد أنها تحتوي على حمض النيتريك، لغرض وضع عقبات أمام التقدم الناجح لقواتنا".

وأضافت أن القوات الأوكرانية "احتسبت توقيت التفجير لتوجه الرياح السُحب السامة باتجاه بلدتي روبيجنويه وكريمينايا المحررتين من قبل قوات جمهوريتي دونباس بدعم من القوات المسلحة الروسية".

المصدر: تاس

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