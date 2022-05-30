بلغاريا تنهي برنامجها لاسكان اللاجئين الأوكرانيين في عمق البلاد

أعلنت الحكومة البلغارية عن إنهاء برنامجها لنقل اللاجئين الأوكرانيين من المناطق الساحلية إلى عمق البلاد، معترفة بفشله.

وقالت نائبة رئيس الوزراء كالينا قسطنطينوفا، إن "بلغاريا لم تعد قادرة على استقبال اللاجئين الأوكرانيين في الفنادق على ساحل البحر، وإن اللاجئين الذين لن يكون لهم مكان بعد 31 مايو، سيتم إسكانهم في مراكز استقبال مؤقتة".

وأقرت بفشل البرنامج لنقل اللاجئين إلى عمق البلاد، حيث عادت الحافلات التي تم إرسالها لنقل اللاجئين، وهي فارغة.

إقرأ المزيد

وأكدت أن الحكومة "تنهي برنامج إسكان اللاجئين في عمق البلاد. لقد قمنا بما في وسعنا لكي لا نضطر لإقامة مخيمات".

وانطلق برنامج نقل اللاجئين الأوكرانيين من ساحل البحر الأسود إلى عمق بلغاريا يوم الأحد. وكان من المتوقع أن يستفيد منه نحو 18 ألف شخص، ولكن خلال اليومين غادر المناطق الساحلية نحو 300 لاجئ فقط، فيما رفض الآخرون الانتقال.

المصدر: تاس