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بوتين يعزي بولسونارو في ضحايا الفيضانات في البرازيل

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بوتين يعزي بولسونارو في ضحايا الفيضانات في البرازيل
Globallookpress Carlos Elias Junior
البرازيل-فيضانات-أرشيف
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه الحارة للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو جراء العواقب المأساوية التي نجمت عن الأمطار الغزيرة في البرازيل.

وكتب بوتين في خطاب تعزية وجهه إلى نظيره البرازيلي: "أرجو أن تتقبلوا تعازيّ الحارة على العواقب المأساوية التي نجمت عن الأمطار الغزيرة والفيضانات في الولايات الشمالية الشرقية من بلدكم". كما نقل الكرملين.

وأضاف: "في روسيا، نشارك مشاعر الحزن مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة للفيضانات، ونرجو الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وذكرت قناة "غلوبو تي في"، في وقت سابق من اليوم السبت نقلا عن حاكم منطقة شمال شرق البرازيل، باولو كامارا، أن عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة في ولاية برينامبوكو قد ارتفع إلى 84 قتيلا.

المصدر: تاس

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