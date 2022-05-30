جمهورية دونيتسك الشعبية تكشف عدد أسرى الحرب من "أزوفستال" لديها

صرّح وزير العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية يوري سيروفاتكو بأن حوالي 2.3 ألف أسير حرب من مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول، يوجدون على أراضي الجمهورية.

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وقال سيروفاتكو في تصريح تلفزيوني: "جميع أسرى الحرب موجودون على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية... على وجه التحديد لدينا حوالي 2300 أسير حرب من آزوفستال"، مشيرا إلى أنهم يعاملون مثل أسرى الحرب العاديين، ويتعامل معهم المحققون.

يشار إلى أن ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة كانت وقت إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك، ولكن في يونيو من نفس العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة عليها.

وفي 20 مايو 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير كامل أراضي مصنع ماريوبول للصلب "آزوفستال"، بما في ذلك المنشآت تحت الأرض الخاصة بالمؤسسة والتي كان يختبئ فيها العسكريون الأوكرانيون ومقاتلو فوج آزوف الذي رفعت ضده قضايا جنائية في روسيا، وأصبح تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.

وبالمجمل استنادا إلى وزارة الدفاع الروسية، ألقى منذ 16 مايو، أكثر من 2.4 ألف نازي من فوج آزوف والجيش الأوكراني أسلحتهم واستسلموا بعد أن كانوا محاصرين في منطقة المصنع لمدة شهر تقريبا.

وكانت روسيا أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. وحدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

المصدر: نوفوستي