أفادت سلطات دونيتسك بمقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية للمدينة اليوم الاثنين.

وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عبر بيان على التلغرام:"وفقا للمعلومات الأولية، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لدونيتسك، ارتفع عدد الضحايا إلى 20 شخصا، 6 قتلوا وجرح 14 آخرين..من بين القتلى مراهق من مواليد 2009".

إلى ذلك أفاد عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، بأن القصف الأخير للمدينة من قبل المسلحين، بما في ذلك استهداف المدارس تم عبر أسلحة ثقيلة أمريكية.

وقال كوليمزين على الهواء من القناة الأولى: "القصف مستمر.. المدفعية الثقيلة تستهدف المدينة.. وتم استهداف ثلاث مدارس في المدينة ويوجد ضحايا".

المصدر: نوفوستي