السفارة الدنماركية في روسيا توقف تلقي طلبات تأشيرات الدخول

أعلنت السفارة الدنماركية في موسكو أنها علقت قبول طلبات التأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة إلى الدنمارك، باستثناء الزيارات الرسمية.

وقالت السفارة في بيان: "حتى إشعار آخر، أوقفت سفارة مملكة الدنمارك في موسكو عملية قبول الطلبات في الاتحاد الروسي للحصول على تأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة للدنمارك، باستثناء الزيارات الرسمية".

ولفت البيان إلى أنه سيتم نشر المزيد من التحديثات حول استئناف القبول على الموقع الإلكتروني للسفارة الدنماركية ومركز تقديم طلبات التأشيرة في روسيا.

وأوضخ البيان أنه لحين استئناف قبول التأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة، يمكن للمتقدمين التقدم إلى مراكز طلبات التأشيرة في البلدان الأخرى.

المصدر: نوفوستي