تم العثور على قوائم أمريكية بإجلاء الجرحى من ساحة المعركة في المواقع الأوكرانية، التي تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الروسية، حيث تبين أن مواطني أوكرانيا في ذيل هذه القوائم.

وفي تلك الاستمارات التي عثر عليها في فولنافاخا والمنطقة الصناعية لمجمع "آزوفستال" الصناعي في ماريوبول، تم تقسيم المرضى والجرحى إلى خمس فئات: الأولى تشمل الجيش الأمريكي، ثم المواطنين الأمريكيين، يليهم العسكريون غير الأمريكيين، وفي ذيل هذه القائمة المواطنون غير الأمريكيين، وأسرى الحرب.

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ويتبع ترتيب الإجلاء بحسب الجنسية الأمريكية الأحكام التقليدية للجيش الأمريكي، والتي تم تحديدها، على وجه الخصوص، في "الدليل التكتيكي لقادة سلاح مشاة البحرية الأمريكية رقم (إم سي آر بي 3-30.7) MCRP 3-30.7"، حيث تحدد هذه الوثيقة المعايير التالية لأولوية الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم:

1- مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية.

2- المواطنون الأجانب التابعون لعائلات أمريكية.

3- المواطنون الأجانب العاملون في المؤسسات والشركات الأمريكية.

4- مواطنو دول العالم الثالث.

وتوضع استمارات الإخلاء والإجلاء على لافتات بلاستيكية مضادة للتخريب، يتم حياكتها في دفاتر ملاحظات خاصة، بالإضافة إلى نموذج طلب الإخلاء الذي يحتوي على دفتر الملاحظات ويتضمن تعليمات موجزة لاستخدام الطب الميداني العسكري، وفقا للمعايير الأمريكية لرعاية إصابات القتال التكتيكية (TCCC). وقد تم توفير هذه المواد لأوكرانيا كمكونات مجموعة الإسعافات الأولية الميدانية. وتتبع هذه المواد لشركة "نورث أميريكان ريسكيو" North American Rescue, LLC. وهي المورد الرسمي للطب التكتيكي لاحتياجات البنتاغون.

المصدر: نوفوستي