لافروف: بوتين لا يرفض أبدا محادثة أو لقاء شخصيا مع نظرائه الأجانب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الآخرين في القيادة الروسية لا يرفضون أبدا إجراء محادثة أو لقاء شخصي مع نظرائهم الأجانب.

وقال لافروف في حوار مع تلفزيون TF1 الفرنسي: "نحن لا نفرض أنفسنا على أحد. إذا أراد شخص ما التواصل معنا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرفض أبدا زملاءه الذين يطلبون محادثة هاتفية أو لقاء شخصيا. هذا معروف للجميع. ويتصرف وزير الخارجية والأعضاء الآخرون في القيادة الروسية بنفس الطريقة".

ويعلن الكرملين بشكل دائم عن اتصالات بوتين بالقادة الأجانب. على سبيل المثال، يوم السبت، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن محادثة هاتفية بين قادة روسيا وألمانيا وفرنسا.

وفي 30 مايو، من المقرر أن يجري الرئيس الروسي محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: تاس