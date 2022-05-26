وكالة: ماكرون يعتزم الاتصال بنظيره التركي أردوغان

يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التحدث عبر الهاتف مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس" مساء الأربعاء.

وستجري المحادثة في الساعة 11:30 صباحا بتوقيت باريس (12:30 بتوقيت موسكو). وبحسب الوكالة، فإن أحد موضوعات المحادثة قد يكون موقف تركيا من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وجرت، الأربعاء، مفاوضات في أنقرة بين ممثلي تركيا وفنلندا والسويد، وكان الموضوع الرئيسي خطط انضمام الدولتين الإسكندنافيتين إلى الناتو. وفي وقت سابق، عارض الرئيس التركي مرارا هذه الخطوة، ووعد بتغيير رأيه فقط بعد أن تغيّر ستوكهولم وهلسنكي موقفهما تجاه المنظمات الإرهابية، ولا سيما حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا إرهابيا. كما دعا إلى تسليم الأشخاص المتورطين في أنشطة حزب العمال الكردستاني الذين يعيشون في هذه البلدان إلى تركيا.

وفي 16 مايو، أفاد قصر الإليزيه أن ماكرون يؤيد قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو. وقال إن مثل هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق والمنطقة الأوروبية الأطلسية.

وسلم سفيرا فنلندا والسويد لدى الناتو كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف يوم 18 مايو، إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ طلبات انضمام بلديهما إلى الحلف. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 مايو في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الكرملين من رد موسكو على توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في فنلندا والسويد. وفي الوقت نفسه، أشار الزعيم الروسي إلى أن توسيع حلف الناتو بضم فنلندا والسويد لا يشكل تهديدا مباشرا لروسيا، إذ لا توجد مشاكل لدى موسكو مع هاتين الدولتين.

المصدر: فرانس برس